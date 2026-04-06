Consultório Móvel inicia atendimentos nesta segunda (6), no Parque Novos Estados

A Subea (Superintendência do Bem-Estar Animal) inicia hoje (6), a agenda de abril do Consultório Móvel, que leva serviços veterinários gratuitos a diferentes regiões de Campo Grande.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados básicos com cães e gatos, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Serão distribuídas, por ordem de chegada, 15 senhas para castração e 15 para consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação.

A primeira parada será na Arena Novos Estados, localizada na Rua Jataúba, 26, no Parque Novos Estados, com atendimentos entre os dias 6 e 10 de abril.

Para acessar os serviços, é necessário apresentar CadÚnico (Cadastro Único) atualizado e impresso, documento oficial com foto e comprovante de residência.

A iniciativa busca promover saúde e bem-estar animal, além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos na Capital.

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