Homem é espancado com pedradas e pauladas no Nhanhá

Um homem foi espancado na noite desse sábado (4), na Rua Aimoré, esquina com a Avenida das Bandeiras, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 22h45 e deixou a vítima em estado grave, com risco de morte, segundo uma testemunha.

Segundo ainda testemunhas, dois jovens agrediram o homem com chutes, tijoladas e golpes na cabeça, mesmo depois dele já estar caído no chão.

O estado de saúde é considerado crítico. Não há confirmação sobre a motivação.

A vítima teria sido encaminhada para a Santa Casa, mas a unidade de destino não foi confirmada oficialmente. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.