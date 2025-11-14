Menino de oito anos morre afogado em buraco após forte chuva em Jaraguari

Um menino de oito anos, identificado como Kelvin, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (14) em Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. A criança havia desaparecido na tarde de quinta-feira (13), após sair para brincar durante a chuva que atingiu o município. Desde então, familiares e moradores iniciaram buscas pela região e fizeram postagens nas redes sociais na tentativa de localizá-lo.

Segundo a Polícia Civil, a família acionou a polícia por volta das 7h30, quando o corpo da criança foi encontrado em um buraco no bairro Vila Otavio Pereira. Equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no local e constataram que Kelvin morreu por afogamento. O buraco tinha aproximadamente um metro de profundidade e, com o acúmulo de água provocado pela chuva, tornou-se uma armadilha fatal.

A tragédia abalou profundamente familiares e vizinhos, que acompanharam as buscas desde o desaparecimento. A Polícia Civil segue acompanhando o caso e deve apurar as circunstâncias do acidente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais