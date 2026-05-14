Medicamentos vencidos são encontrado em clínica de emagrecimento famosa da Capital; alvarás também estão irregulares

Foram encontrados medicamentos vencidos na clínica de emagrecimento Canela, localizada na região central de Campo Grande, durante fiscalização que está sendo realizada desde às 8h desta quinta-feira (14).
Equipes da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), Vigilância Sanitária, CRF (Conselho Regional de Farmácia), CRM (Conselho Regional de Medicina) e da Perícia foram até a clínica para uma fiscalização. O Procon também está no local.
Conforme informações apuradas, durante a fiscalização, as equipes do CRM encontraram medicamentos anti-arrítmico vencidos e constataram insumos faltantes no carrinho de emergência, bem como a prescrição de terapia hormonal feita de maneira inadequada.
Além disso, as equipes abordaram sobre publicidade que induz o paciente ao erro quanto a uma especialidade a qual a equipe clínica não possui. No CFM (Conselho Federal de Medicina), consta que o médico não possui especialidade registrada.
O Procon também apura a venda casada, já que o consumidor não teria uma livre escolha para decidir onde irá comprar o medicamento. Foi constatado ainda que os alvarás de localização e funcionamento estão vencidos. Nenhum protocolo de entrada para renovação dos alvarás foi apresentado até o momento.
A equipe da Decon também está no local, tendo em vista uma possível mistura de medicamentos vencidos com outros em dia em um depósito.
Com Lívia Medina