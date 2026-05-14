TJMS nega recurso e mantém júri popular de estudante de medicina que matou corredora atropelada

A 2ª Câmara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) negou o recurso da defesa de João Vitor Fonseca Vilela e manteve o júri popular. O estudante de Medicina é réu pela morte de Danielle Corrêa de Oliveira, atropelada na MS-010, em Campo Grande, e por tentativa de homicídio contra a amiga dela.
Em agosto do ano passado, o júri popular de João Vitor foi suspenso, pois a defesa havia entrado com recurso discordando da sentença de pronúncia de submetê-lo a júri popular. Na época, a Justiça autorizou também a mudança do réu para Aparecida de Goiânia, em Goiás.
Ainda não foi divulgada uma nova data para o Juri Popular de João Vitor.