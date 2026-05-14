Clínica famosa é alvo de fiscalização por venda irregular de canetas emagrecedoras em Campo Grande

A conhecida Clínica Canela, localizada na Rua Joaquim Murtinho, no Centro de Campo Grande, está sendo alvo de fiscalização na manhã desta quinta-feira (14), após denúncias envolvendo suposta venda irregular de canetas emagrecedoras.

A ação reúne neste momento, equipes da Vigilância Sanitária, Procon e CRM-MS no local. Advogados da clínica também acompanham a fiscalização.

Os órgãos apuram possíveis irregularidades relacionadas à comercialização dos medicamentos, além das condições de armazenamento e da documentação do estabelecimento.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre apreensões, autuações ou prisões. À reportagem, os órgãos afirmaram que devem divulgar uma nota ao longo do dia, com mais detalhes, tendo em vista que a operação ainda está em andamento.

A equipe de reportagem do jornal O Estado está no local acompanhando os desdobramentos do caso.

Com Lívia Medina

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