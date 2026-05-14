Prepare o guarda-chuva: Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas na Capital

A Defesa Civil Municipal de Campo Grande informa que o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um ‘Alerta Amarelo’, para risco de chuvas intensas na Capital. O aviso meteorológico para risco de tempestade inicia às 14h desta quinta-feira (14), e segue até sexta (15), às 22h59.

De acordo ainda com o INMET, estão previstas chuvas com volume entre 20 e 30 mm/h ou 50mm/dia, acompanhadas de ventos intensos. Há baixo risco de corte de energia, queda de galhos árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco. É fundamental evitar o trânsito em vias alagadas e procurar abrigo seguro durante tempestades, longe de árvores e redes elétricas.

Em caso de emergências, os seguintes canais estão disponíveis:

Solicitação de serviços e pessoas em situação de rua: 156

Ocorrências relacionadas à rede elétrica: 193

Defesa Civil: 199

A equipe da Defesa Civil está em plantão 24 horas para monitoramento e atendimento à população. Fique atento às atualizações e siga as orientações dos órgãos oficiais.

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