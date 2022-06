Jovem é assassinado a tiros próximo a praça pública em Maracaju

Augusto dos Santos Teixeira, de 20 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (19), próximo a uma praça pública na cidade de Maracaju, localizada há 159 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações policiais, o suspeito foi localizado por câmeras de segurança.

Segundo informações do site Da Hora Bataguassu, Augusto era conhecido como “Teixeirinha”. A vítima se encontrava próximo a uma praça pública com o autor dos disparos, quando ocorreu uma briga e foi atingido, morrendo no local. O suspeito dos disparos ficou ferido na perna direita e foi encaminhado ao hospital.

Segundo informações da Polícia Militar o jovem morto contém passagens por tentativa de estupro contra a própria irmã e também havia sofrido uma tentativa de homicídio, no qual a mãe chegou a ser presa em flagrante, após realizar disparo de arma de fogo nele.

O crime foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

