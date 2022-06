Inscrições para o Casamento Comunitário na Perpétuo são prorrogadas

Com o objetivo de atender o maior número de casais, as inscrições para o Casamento Comunitário foram prorrogadas até o dia 01 de julho. A Cerimônia de Legitimação será realizada no dia 06 de agosto, às 10h, no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

A celebração matrimonial coletiva é realizada pela Perpétuo Socorro desde 2005, e mais de 700 casais já firmaram compromisso nesses moldes.

O pároco do Santuário, Pe. Reginaldo Padilha, explicou que os casais que participarem da Legitimação, durante o processo de preparação irão receber os sacramentos iniciais que ainda não possuem. “Se a pessoa não tiver nenhum Sacramento da Igreja Católica, fazemos todos juntos antes do dia da Cerimônia de Legitimação”, explicou o padre.

Os noivos irão participar de formações catequéticas com palestras sobre a importância do Sacramento do Matrimônio. Os encontros serão realizados nos sábados do mês de julho, das 17h às 20h, no Auditório Pe. José May, no Centro de Apoio aos Devotos (parte detrás do Santuário).

Serviço: Os casais interessados deverão efetuar as inscrições de forma presencial na secretaria do Santuário, e pagar a taxa de R$100. Mais informações e lista de documentos para a inscrição, na secretaria do Santuário pelos telefones, (67) 3384-2818, (67)3384-9969 e (67) 99281-1119 (WhatsApp).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.