Pantanal: Conheça algumas ervas medicinais que fazem sucesso na região

Essa planta pode ser usada tanto em folhas quanto em ramos, e é excelente para o preparo de banhos e chás para amenizar problemas de câimbras e varizes. Tanto o chá como o banho também podem ser aproveitados no tratamento de reumatismo. A Açoita-cavalo também tem ação adstringente e pode servir como remédio em casos de bronquite, gastrite e verminoses. A planta também é diurética, anti-inflamatória, cicatrizante, antifúngica, antibacteriana, antiproliferativa, além de ajudar em casos de artrite, disenteria, hemorragia, reumatismo, leucorreia, tumores, feridas, acne e lavagem vaginal.

Almécega

Também conhecida como Breu Branco, a Almécega é um xcelente expectorante, e, assim como o Guaco, pode ser usada na preparação de xarope para o tratamento de tosses, coqueluches e bronquites. O óleo e a resina extraída dessa planta também podem ser usados como cicatrizante, analgésico e anti-inflamatório. Ela ainda é uma ótima opção como analgésico, para dores de cabeça e musculares. Além disso, a resina pode ser usada como um poderoso defumador (extremamente cheiroso) para limpeza energética, e aliado a meditação pode agir como um estimulante a expansão da consciência.

Ipê Pantaneiro

O nosso Ipê Pantaneiro é uma das árvores mais famosas do nosso Mato Grosso do Sul, que além de embelezar as paisagens, ela é uma das grandes plantas medicinais do Pantanal. Em caso de problemas de estômago, diabetes, inflamações, febres e verme, é comum mascar a casca para auxiliar nessas situações. Em casos de anemia, verminoses e hepatite, a casca pode ser fervida no leite e tomada para combater essas doenças.

Manacá

Para o alívio de dores musculares, os pantaneiros usam as raízes do Manacá, que também auxilia em dores de cabeça, de estômago, disfunções hepáticas e reumatismo, além de ser um excelente estimulante de apetite. A planta também tem propriedades diuréticas, antifúngicas e antibacterianas.

