Após denúncia, 12 vítimas relatam abusos sexuais de psicologo durante terapia

Mais de 12 vítimas de idades, entre 19 a 40 anos, procuraram a Polícia Civil para denunciar abusos sexuais cometidos pelo psicólogo Jorge Zacarias, de 63 anos, no município de Fátima do Sul, a 239 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, as novas denúncias vieram após uma adolescente de 15 anos, procurar a delegacia alegando ter sofrido os abusos sexuais durante a terapia.

Ao Portal O Estado Online, a delegada Gabriela Vanonini comentou a reportagem que o suspeito usava técnicas de psicologia para cometer os crimes. “Conversando com as vítimas, algumas delas relataram que o acusado usava técnicas de hipnotize, onde ele mandava as vítimas a fechar os olhos enquanto cometia os abusos”, relatou.

Na última segunda-feira, Jorge Zacarias compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul, onde foi interrogado. “Ouvimos ele na segunda-feira, mas o autor resolveu ficar em silêncio”, relatou a reportagem.

Em pedido a Justiça, a delegada do caso, Gabriela Vanonini solicitou a prisão de Jorge Zacarias de flagrante para preventiva. O caso será atendido até sexta-feira (7).

