Em operação de disfarce, policiais civis apreendem armamento do PCC

Em uma operação disfarçada, policiais civis encontraram esconderijo do PCC (Primeiro Comando da Capital) e apreenderam 15 armas de fogo. A operação, com meses de investigação, foi concluída na noite de ontem (04), em Dourados, município a 230 km da capital.

A operação foi realizada por equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI), da delegacia local.

Durante a ação policial, os agentes se passaram por traficantes e abordaram uma idosa de 62 anos, mãe de um detento e simpatizante do PCC, que questionou se a visita era para buscar uma mala. Ao responderem que sim, os policiais entraram na casa e foram levados até uma bagagem que continha 15 armas (10 pistolas e 5 revólveres) avaliadas em R$ 200 mil, no mercado clandestino.

A mulher de 62 anos e um homem de 20 anos foram presos em flagrante por posse ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa armada. As prisões e as apreensões dos armamentos ocorreram em uma residência localizada na Rua Rouxinol, no bairro BNH IV Plano, em Dourados.

Meses de investigação

De acordo com as informações levantadas, a Polícia Civil monitorava há alguns meses uma movimentação do grupo criminoso, que mantinha armas de fogo em determinadas residências na cidade. O armamento era utilizado na execução de crimes, bem como para a manutenção da dominância da facção em algumas regiões do município.

Após uma série de levantamentos, que começaram em 2021, a equipe chegou à senhora de 62 anos, que tinha um filho preso, e teria a função de guardar essas armas para o grupo criminoso juntamente com o rapaz de 20 anos. Na operação executada ontem (04), quando um carregamento de armas de fogo chegou até a residência localizada na Rua Rouxinol, policiais civis lotados em Dourados foram acionados e conseguiram apreender os objetos e realizar as prisões em flagrante.

