Motorista morre atropelado pelo próprio trator

O trabalhador rural Fábio Mendes de Oliveira morreu no final da tarde desta última terça-feira (04), após ser atropelado pelo trator em que ele pilotava, em Figueirão, a 258 km de Campo Grande.

O homem, que trabalhava como diarista na fazenda, conduzia o trator quando abriu a porta, caiu e foi atropelado, de acordo com as informações repassadas pela 4ªCIPM/MS (4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul).

O boletim de ocorrência aponta que a Polícia Militar de Figueirão foi acionada a comparecer no Hospital Municipal de Camapuã onde Fábio havia dado entrada. A equipe policial ainda se deslocou até a Fazenda São Francisco, na zona rural do município, onde ocorreu o fato. No local, a testemunha relatou que a vítima estava conduzindo o trator em serviço quando abriu a porta e caiu, sendo atropelado pelo próprio trator.

A vítima ainda foi socorrida com vida, mas devido seu estado de saúde foi encaminhada para cidade Camapuã, localizada a 117 km do local do acidente, mas veio a óbito no trajeto.

*com informações do MS Todo Dia

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: