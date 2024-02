Mães descobrem segundo caso de estupro na família após menina de 11 anos revelar por carta

No último sábado (17), uma menina de 11 anos relatou ter ouvido sua prima de 9 anos denunciando um caso de estupro no município de Três Lagoas. A situação se agravou quando a menina de 11 anos, posteriormente, compartilhou sua própria experiência através de uma carta à mãe.

Segundo informações da Rádio Caçula, na sexta-feira (16), a criança de 9 chegou à residência da mãe da amiga de 11 em estado de grande agitação, alegando ter sido vítima de abuso por parte de seu padrasto. A mãe foi imediatamente informada do ocorrido, e na ausência do padrasto, a criança detalhou o abuso.

Ciente do que aconteceu, a mãe da criança de 9 anos relatou com uma sobrinha sobre o abuso. A menina de 11 anos, filha dessa sobrinha, ouviu a conversa e decidiu expressar suas próprias angústias em uma carta, revelando ter sido também vítima do mesmo agressor.

Ambas as mães buscaram a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde o caso foi formalmente registrado como estupro de vulnerável.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: