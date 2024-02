Destaque na Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia): Estudante de MS Brilha como Finalista

Em uma conquista notável para a comunidade da Rede Adventista de Educação em Mato Grosso do Sul, a Unidade Jardim Leblon tem a honra de celebrar seu aluno, Gabriel Santana, que se destacou como finalista na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), ao lado de seus colegas Gustavo Takashi e Samuel Skowronski, representando diferentes instituições de ensino. A jornada que culminou nessa realização começou no ano anterior, quando os estudantes, após participarem de feiras científicas locais, decidiram desafiar-se inscrevendo-se na FEBRACE.

O processo de seleção foi criterioso, envolvendo entrevistas e apresentações perante bancas examinadoras. Sob a orientação dedicada da professora Camila, esses jovens cientistas foram escolhidos entre mais de 500 projetos inscritos, garantindo um lugar na final que acontecerá em março, em São Paulo.

O destaque do projeto que os levou à final é um propulsor iônico inovador para veículos aéreos espaciais. Além de explorar eficiência e sustentabilidade, a proposta visa promover a construção de peças reutilizáveis, contribuindo para a redução de desperdícios e fomentando a sustentabilidade ambiental.

A professora Camila Monteiro Batista, além de orientadora, desempenhou um papel crucial na trajetória dos alunos. Sua contribuição foi além do aspecto técnico do projeto; ela guiou a equipe, proporcionando suporte motivacional e direcionamento para que o trabalho se desenvolvesse de maneira eficaz.

A parceria com a Universidade Federal do Estado, a UFMS, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do projeto. O laboratório da UFMS foi essencial para a realização dos experimentos, e a colaboração com o professor da universidade, Robert Schiaveto, enriqueceu ainda mais o projeto, proporcionando uma abordagem interdisciplinar e a aplicação prática do conhecimento teórico adquirido.

Durante o processo, os alunos enfrentaram desafios significativos, desde a falta de recursos até a complexidade da arquitetura do propulsor iônico. No entanto, esses obstáculos foram superados com dedicação e tentativas constantes, ressaltando a resiliência e determinação da equipe.

As expectativas de Gabriel e da equipe para a etapa final da FEBRACE são elevadas, alimentadas pelo desejo não apenas de representar a escola, mas também de inspirar outros jovens cientistas. “Nossas expectativas são várias, mas a que mais desejamos é estarmos indo representar o Brasil e o Mato Grosso do Sul na Regenero ISEF, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e se Deus quiser, Ele nos proporcionará essa incrível oportunidade.”

Além da competição, a participação de Gabriel na FEBRACE tem impactado positivamente o ambiente educacional, estimulando o interesse pela ciência e incentivando a busca por desafios intelectuais. A Educação Adventista, por meio de Gabriel e seus colegas, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento integral dos alunos e a promoção da excelência acadêmica.

Com informações da assessoria