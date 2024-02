Uma semana de planejamento e 5 pessoas foram necessárias para execução em Dourados

A polícia segue com as investigações em torno da morte de Eliston Aparecido Pereira da Silva, de 51 anos, executado na última sexta-feira (16), por pistoleiros, no momento em que saia de casa, no município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande. O delegado do SIG (Setor de Investigação Geral), Erasmos Cubas, disse em coletiva na manhã de hoje (19), que a ordem de execução veio do Paraguai.

Ainda segundo o delegado, as investigações partiram de informações fornecidas pela esposa da vítima, que relatou que o homem sofria ameaças, devido ao envolvimento com o tráfico. Ele havia retornado a Dourados há pouco tempo, após passar uma temporada escondido.

As investigações apontam que pelo menos cinco pessoas estão ligadas no planejamento e execução do criem, dentre elas, estrangeiros e ligados ao tráfico de drogas. Esses suspeitos teriam passado ao menos uma semana em Dourados, hospedados em locais diferentes, planejando a execução.

No veículo utilizado pelos suspeitos, a polícia encontrou fita, abraçadeiras, alicates e escada, o que indica a possibilidade de um plano de sequestro e tortura para Eliston. Durante o atentado, houve troca de tiros entre a vítima e os pistoleiros, indicando pelo menos 25 a 30 disparos.

Logo após a execução, os suspeitos teriam fugido e se escondido entre Nova Alvorada e Campo Grande. Após isso, eles tentaram embarcar em um ônibus para São Paulo. A prisão foi feira no sábado (17), pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, com apoio da Dracco, PRF, e Polícias Militar e Civil de São Paulo.