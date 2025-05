Mãe salva recém-nascido com ajuda de bombeiros após engasgo com leite materno em Corumbá

Uma mulher de 32 anos procurou ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande, na noite da sexta-feira (2), após seu filho recém-nascido engasgar com leite materno. O caso foi registrado por volta das 22h35 e repercutiu nas redes sociais neste sábado (3).

Segundo informações repassadas pelos bombeiros, a mãe relatou que havia amamentado o bebê de 29 dias e o colocado para dormir. Pouco tempo depois, percebeu que ele estava com dificuldades para respirar, o que a fez sair imediatamente em busca de socorro.

Imagens das câmeras de segurança do quartel registraram o momento de desespero: a mãe entra correndo, com o bebê nos braços, e logo é atendida por um militar de plantão. O bombeiro realiza a manobra de desobstrução das vias aéreas e, em poucos segundos, o bebê expeliu o líquido e começou a chorar, sinal de que havia voltado a respirar normalmente.

Após o atendimento emergencial no quartel, o recém-nascido foi levado ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu os cuidados médicos necessários e ficou em observação.

A atuação rápida da mãe e a eficiência dos bombeiros foram fundamentais para salvar a vida do bebê. Casos como esse ressaltam a importância de saber agir em situações de emergência com bebês e crianças pequenas, que são mais vulneráveis a engasgos, principalmente durante e após a alimentação.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação de que pais e responsáveis busquem informações sobre primeiros socorros, especialmente manobras de desengasgo em bebês, que podem fazer toda a diferença em momentos críticos como o ocorrido.

