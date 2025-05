Prefeitura conclui obra e libera tráfego em estrada destruída pela chuva na Chácara dos Poderes

Assim como nas outras ocasiões em que o temporal provocou estragos na cidade, as equipes da Prefeitura agiram rapidamente, com ações emergenciais para resolver problemas pontuais. Iniciada no feriado do Dia do Trabalhador, a obra na SE-1 — interditada na semana passada durante o temporal — foi concluída pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) neste sábado, com o tráfego liberado.

A enxurrada registrada durante o temporal da semana passada abriu uma cratera e arrancou parte da tubulação do sistema de captação de águas pluviais, que faz parte do projeto de drenagem e pavimentação da Rua Urupês, no Jardim Noroeste. Esses tubos estão conectados à bacia de amortecimento que está sendo construída para amenizar o problema de alagamentos nas estradas da Chácara dos Poderes.

Na sexta-feira passada, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, vistoriou os pontos mais atingidos pelas chuvas na Chácara dos Poderes. Durante a visita, foi constatado que um dos motivos para a abertura da cratera na SE-1 foi o fechamento de uma rua localizada na parte superior da região. Com isso, a água da chuva, que antes escoava para a bacia de amortecimento, passou a descer diretamente para a SE-1 com muita força.

No sábado, logo pela manhã, a Sisep desobstruiu a via e, durante a chuva daquele fim de semana, não houve agravamento da situação da cratera na SE-1 — o que poderia ter ocorrido caso a intervenção não fosse realizada. As bacias de amortecimento têm a função de reter a água da chuva e controlar sua vazão, evitando as enxurradas que causam erosões e a formação de crateras.

“Nossa gestão tem atuado de forma rápida e eficiente para garantir a segurança da população e a preservação da infraestrutura da cidade. Mesmo em feriado, nossas equipes estavam nas ruas para restabelecer o tráfego e minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

As equipes da Sisep prosseguem com os trabalhos de patrolamento e cascalhamento das estradas da Chácara dos Poderes, bem como das vias não pavimentadas no Jardim Noroeste, de onde vem boa parte da água da chuva que atinge a região.

Com informações da prefeitura de Campo Grande

