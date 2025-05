Confusão em Campeonato de Futsal Infantil termina com treinador detido com spray de pimenta em Jardim

O que era para ser mais um dia de competição esportiva entre crianças terminou em confusão e uso de força policial em Jardim, a 239 quilômetros de Campo Grande, na manhã deste sábado (3), durante partidas do Campeonato Estadual de Futsal Sub-08 e Sub-11. Um treinador acabou sendo atingido com spray de pimenta e conduzido à delegacia por desacato após questionar uma decisão da arbitragem.

Segundo relatos de testemunhas, o conflito teve início com um erro de arbitragem durante a partida, o que levou à expulsão de crianças e à virada no placar do jogo, de 1 a 1 para 2 a 1. Inconformado, o treinador se dirigiu aos árbitros tentando debater o lance. “O treinador apenas queria mostrar o erro. Disse: ‘mas, por quê? Estou aqui só tentando resolver e te mostrar o lance’”, contou uma das pessoas presentes no ginásio.

Vídeos gravados no local mostram o treinador discutindo com a arbitragem, enquanto dois policiais militares observam a situação. Quando um dos envolvidos tenta encerrar a conversa e se afasta, o treinador continua insistindo. Em seguida, ele é atingido com spray de pimenta, contido pelos agentes e encaminhado à delegacia.

O uso do spray gerou revolta entre pais, torcedores e moradores que acompanhavam o evento. “Estávamos tentando falar para olharem as câmeras de segurança, e a polícia chegou com força bruta e atacou spray de pimenta nas crianças”, disse uma testemunha.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais teriam tentado intervir verbalmente para acalmar os ânimos e pediram diversas vezes para que o treinador deixasse a quadra. No entanto, ele teria se recusado e ainda reagido de forma ofensiva. Diante da atitude, foi dada voz de prisão, e o treinador teria resistido, empurrando os agentes.

Para contê-lo, os policiais usaram o espargidor de pimenta. O caso foi registrado na delegacia local como desacato. A organização da competição e a federação estadual de futsal ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.

A partida e o campeonato foram temporariamente interrompidos após o tumulto.

