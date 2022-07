Mãe salva filha após ver jovem sendo agredida por chamada de vídeo

Uma jovem de 19 anos foi salva da violência doméstica pela própria mãe, após ser agredida pelo marido, 21 anos, durante uma chamada de vídeo, em Três Lagoas, região leste do Estado.

O caso ocorreu na madrugada de domingo (17) para segunda (18), na MS 440, estrada que leva para o Distrito de Garcia, no município de Três Lagoas. A polícia foi chamada ao local, após a mãe da jovem ver a sua filha apanhando do próprio marido durante uma videochamada. Depois da ligação ser encerrada, a mulher não conseguia mais entrar em contato com a jovem e ligou para a polícia.

A jovem revelou para as autoridades que era constantemente agredida pelo marido e que no domingo foi ameaçada por ele se ligasse para a mãe. “Se você ligar para sua mãe, eu te bato com um prato”, disse o homem para a esposa.

O suspeito se defendeu negando as agressões e dizendo que a esposa era a agressiva da relação e que apenas se defendia dela. Durante a vistoria da residência, foi encontrada uma arma de fogo adaptada para ser uma espingarda sem registro de posse e munição.

Diante dos fatos, o marido foi preso em flagrante por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo. O ocorrido foi registado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.