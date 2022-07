Copa do Brasil: Sorteio de confrontos será hoje a tarde

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteia nesta terça-feira (19) os confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil. O evento será realizado hoje (12h30) na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Seguindo o mesmo andamento das oitavas de final, todos os oito classificados serão colocados em um único pote, mantendo, assim, a possibilidade de clássicos regionais e nacionais.

Confira a tabela completa da Copa do Brasil

As partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil estão previstas para serem realizadas já na próxima semana, entre os dias 26 a 28 de junho. As partidas de volta deve acontecer na segunda semana de agosto (dia 17).

