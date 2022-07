Manchester City divulga camisa rubro-negra que fez história no clube

O Manchester City divulgou na manhã de hoje (19), seu novo uniforme reserva para a temporada 2022/23. Com listras transversais rubro-negras, a nova camisa relembra uma das épocas mais vitoriosas do clube, quando conquistaram a Copa da Inglaterra, em 1969, e a Copa da Liga, no ano seguinte, entrando para a história dos Citizens

Segundo o Globoesporte.com, o Manchester City realiza a sua pré temporada nos Estados Unidos, onde fará o amistosos com o América (MEX), na quarta-feira (20), e outro com o Bayern de Munique, no próximo sábado (23).

Estreia dos Citizens em competições nacionais, será no dia 30 de julho, contra o Liverpool, na Supercopa da Inglaterra.