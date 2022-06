Hospital Regional de Três Lagoas é inaugurado e promete ser o mais moderno do Estado

O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, que vai oferecer saúde de qualidade para Três Lagoas e toda região, foi inaugurado nesta quinta-feira (23). Com investimento de R$ 122,4 milhões, a unidade já começa a funcionar para atender a população.

Iniciado em 2017, o hospital foi construído em uma área de 26,4 mil metros quadrados, em um prédio com blocos setorizados, que vai dispor de 116 novos leitos. Ele contará com 460 funcionários diretos e mais 600 indiretos, chegando 1.060 empregos gerados na cidade.

A unidade inicia as atividades dispondo de unidade de atendimento pediátrico, pronto socorro pediátrico (30 leitos) e clínica para atender as crianças (12 leitos), além de um atendimento ambulatorial com 140 consultas por mês.

Próximos meses

Em agosto o hospital já vai dispor dos 116 leitos, assim como atendimento ambulatorial cirúrgico e clínico, emergência e urgência do pronto socorro adulto e pediátrico, além de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. A capacidade do hospital será de 218 cirurgias por mês. Para outubro está previsto a implantação da cardiologia de alta complexidade.

O hospital terá internação e atendimento ambulatorial de média e alta complexidade, assim como consultas especializadas, pronto socorro, enfermaria, UTI adulto e pediátrica, clínica geral, serviços de Endoscopia Adulto e Infantil, Colonoscopia, Broncoscopia, Ultrassom/Dopler e Ressonância Magnética, entre outros procedimentos para atender a população de Três Lagoas e toda região.

“O hospital vai fazer muita diferença para a cidade. Faz parte da regionalização da saúde. É um momento especial para os moradores da Costa Leste. A unidade não vai ter custo nenhum para os municípios. O Estado vai bancar o custeio mensal da unidade, com R$ 7 milhões. Unidade bem equipada, com profissionais de qualidade”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Considerado o mais moderno do Estado, o governador ponderou que o hospital vai desafogar a alta e média complexidade da Costa Leste, que conta com 10 municípios.

“São mais de 20 especialidades e vai chegar a 180 leitos. São mais de R$ 85 milhões apenas na obra e R$ 38 milhões em equipamentos. Entregamos o que há de mais moderno em saúde pública no Brasil”, completou o governante do Estado.

O deputado Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa, destacou que se trata de uma obra conceitual. “Além de atender a população, vai gerar mais de mil empregos, sendo referência para região. Orgulho participar desta gestão estadual, que promove desenvolvimento regional”.

