Loja de informática é arrombada e tem prejuízo de R$ 30 mil em Campo Grande

Na madrugada desta quarta-feira (2), uma loja de materiais de tecnologia e informática, localizada na Rua Rui Barbosa, no Centro de Campo Grande, foi alvo de um furto que resultou em um prejuízo estimado de R$ 30 mil. O crime aconteceu por volta das 2h50 e deixou a fachada do estabelecimento completamente destruída.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, um vigilante foi o primeiro a perceber a invasão e avisou o dono da loja, Thomas Baraldi. Ao chegar ao local, o empresário encontrou a porta de blindex e a grade de proteção arrombadas, e comunicou o fato à polícia.

Imagens das câmeras de segurança registraram a ação criminosa, revelando que ao menos quatro indivíduos participaram do furto. Os criminosos usaram uma caminhonete Mitsubishi branca, também produto de roubo, para arrombar a entrada do estabelecimento. Os suspeitos trajavam roupas casuais, incluindo bermudas, camisetas e chinelos. Um deles estava sem camisa, vestindo apenas calça.

“Primeiro tentaram arrombar com corda, mas não conseguiram e entraram com a camionete, quebraram as correntes da grade e fizeram estrago lá. A camionete foi desovada, mas a dona já foi encontrada e registrou o boletim de ocorrência também. Agora é esperar, disse Thomas.

Durante a invasão, um bebedouro foi danificado, e diversos itens foram furtados, como fones de ouvido, carregadores de celular e computadores. O prejuízo total ainda está sendo calculado, mas até o momento, o proprietário estima que os danos financeiros cheguem a R$ 30 mil.

O caso está sob investigação, e a polícia busca identificar e localizar os autores do crime. Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada às autoridades policiais.

