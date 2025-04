A trajetória de Bruno e Barretto

Em entrevista para o jornal O Estado, dupla comenta sobre show em Campo Grande e planos para 2025

Cidade pequena, mas grandes sonhos, esse foi o início da dupla sertaneja Bruno e Barretto. Precursores do movimento ‘agronejo’, chegaram ao mercado da música com uma nova roupagem para o som sertanejo, misturando funk, rap, trap e eletrônico, com composições que exaltam a força do universo do agronegócio. Em 2015, a dupla caiu no gosto do Brasil com a faixa ‘Farra, Pinga e Foguete’ e agora, depois de 10 anos de estrada, Bruno e Barretto seguem firme no meio musical, com novidades para 2025.

É no agronejo (mistura de agronegócio com sertanejo) que a dupla se consolidou. Para quem não sabe, o ritmo surge após a ascensão do sertanejo universitário; onde o último era regado de romance, o agronejo destaca temas ligados à vida no campo, ao trabalho rural e à ostentação do agro, e exalta a força econômica do setor, celebrando o sucesso do meio, com letras sobre o estilo de vida próspero no campo. “Avisa pro meu pai que ele não é mais caseiro, a partir de hoje ele é fazendeiro”, cantam Bruno e Barretto na música ‘Abre a Porteira’.

Lá no campo

Bruno é natural de Sertanópolis, cidade no interior do Paraná que possui pouco mais de 15 mil habitante. Estudava e trabalhava na roça, plantando e colhendo. Já Barretto é de Alvorada do Sul, cidade ainda menor, e trabalhava como classificador de grãos.

Dias antes de investir em uma plantação de tomates, Bruno recebeu uma ligação de Barretto, que até então tinha alcançado uma projeção na internet devido ao estilo grave e, com isso, despertado o interesse de alguns empresários e investidores. Ambos não eram amigos, nem conhecidos, mas o que eles tinham para viver juntos já estava escrito. A parceria profissional foi formada em um caminho construído com muita luta, perseverança, mas também diversão, ascensão e sucesso.

“A gente não se conhecia antes de formar a dupla. O Barreto já estava com uma história na internet, com vídeos bombados, e precisava de outro parceiro, já que o que estava na época com ele não queria mais seguir. Mostraram vídeos meus cantando, e mandaram vídeos dele para mim. Depois entraram em contato comigo e marcamos de se conhecer; fizemos um churrasquinho, cantamos umas modas e já achamos que casou demais, porque o estilo que eu canto, minha voz mais aguda, combinou com o timbre dele, mais grave”, relembra Bruno em entrevista ao jornal O Estado.

Vir de cidades pequenas, com vidas diferentes, e cair no estrelato foi uma mudança e tanto para a dupla, que saíram de trabalhadores rurais para astros do agronejo.

“A transição da vida que a gente tinha, para a vida de artista foi relativamente difícil. Porque foi muito rápido, então não tivemos aquele tempo para ir se acostumando, foi da noite para o dia. Tivemos que nos adaptar e não foi fácil, mas foi necessário, para estar onde estamos hoje”, revela Bruno.

Ascensão

Depois de ‘Farra, Pinga e Foguete’ vieram outras, bem no estilo inconfundível da mistura da bota, chapéu e fivela de Barretto com a modernidade singular de Bruno, marcas registradas de dois amigos que decidiram apostar no sonho de viver para a música. ‘Lá Se Foi o Boi Com a Corda’, ‘Bruto Memo’, ‘Eu Quero É Rolo’ e ‘40 Graus de Amor’ são apenas algumas delas que ocuparam o topo do ranking nas rádios.

Hoje a dupla mantém um público fiel de norte a sul do país e faz parte das principais festas agropecuárias, exposições e grandes casas. Prova disso foi a Festa do Peão de Barretos em 2024. Poucas vezes se viu o palco Amanhecer lotado em plena quarta-feira. O fato também foi repetido no ano anterior, numa terça-feira, com uma verdadeira explosão do início ao fim da apresentação.

Top 10 anual da Crowley (em 2015 e 2016), Bruno & Barretto são colecionadores de marcas impressionantes. São quase de três milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify e mais de 2,3 milhões de inscritos no canal oficial do YouTube, com filmes que superam os 162 milhões de views.

“A música ‘Farra, Pinga e Foguete’ é carro-chefe da nossa carreira, até hoje somos lembrados por ela. A ascensão dela foi muito rápida, não esperávamos que ela fosse explodir tanto, foi uma surpresa muito boa”, comentou Barretto.

Passagem por Campão

Na última sexta-feira (29) a dupla realizou pela primeira vez um show em Campo Grande. Conhecida comoum dos grandes polos do sertanejo nacional, Barretto revela o carinho que tem pela Cidade Morena.

“Campo Grande é referência no sertanejo, tem grandes nomes que saíram daí, que fazem sucesso há anos. Sempre fomos fãs do Estado, da cultura, da comida, estilo de vida, do interior mesmo, que é o que gostamos. Carregamos essa bandeira na letra das nossas músicas, no nosso jeito de ser, então Campo Grande combina muito com o estilo do Bruno e Barretto”, destaca. “O show bombou demais, ficamos felizes de ver a galera recepcionando a gente, cantando nossas músicas. Tomara que seja o primeiro de muitos shows, a gente só tem a agradecer”.

Planos

O DVD ‘Outro Patamar’, gravado pelo dupla em 2024, na Arena do Parque de Exposições, em Maringá, somou mais de 10 mil pessoas e participações especiais, no mesmo ano da parceria com Luan Pereira. Para 2025, a dupla quer aumentar o feito.

“Esse ano estamos comemorando dez anos de história, e vai ser especial. Vamos fazer um DVD agora em abril, e outro no segundo semestre, recheado de novidades para a galera que acompanha a gente”, adianta Bruno. “Estamos com o escritório independente agora, então futuramente quem sabe, não começar a empresariar novos artistas, partir para ramos fora da música, furar a bolha. Mas tudo é no tempo de Deus e com muito trabalho”, complementa Barretto.

“Queremos agradecer a galera de Campo Grande por todo o carinho durante os dez anos de carreira. A gente pretende voltar quanto antes, não só para cantar, como também para rever os amigos, como o produtor Flávio Guedes”, finalizam.

Juntos, Bruno & Barretto são a prova de que o que é para ser vivido ninguém muda. Muito antes de se conhecerem, o destino já estava determinado para que vivessem uma das experiências mais incríveis de todos os tempos: das roças para os palcos, uma trajetória chamada sucesso!

