Adolescente esfaqueia namorado após o ver enviando audio para outra mulher, na Vila Aimoré

Na noite desta terça-feira (1), uma adolescente, de 18 anos, que não teve suas informações divulgadas, esfaqueou seu namorado, de 17 anos, após o jovem ter mandado áudio para outra mulher. O caso aconteceu durante uma discussão na residência em que moram, localizada na Vila Aimoré, em Campo Grande.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para o local. Na ocasião conversou com a vítima, que afirmou ter sido golpeado na barriga com uma faca de serra. Ainda segundo o jovem, o caso aconteceu durante o jantar, quando iniciaram uma discussão.

Já a namorada, confirmou a versão da vítima e acrescentou que já haviam discutido antes do jantar, quando ela o viu enviando áudio para outra mulher. O desentendimento se estendeu até o momento do jantar, onde houve a facada.

A jovem negou qualquer agressão por parte de seu namorado, que apenas tentou segurar sua mão com o objetivo de evitar o golpe. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento médico inicial. Posteriormente, o jovem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como lesão corporal praticada contra ascendente, cônjuge ou companheiro e a adolescente foi enviada à delegacia para realizar os procedimentos necessários.

