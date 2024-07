Ladrões são flagrados com imagens furtadas de cemitério em Campo Grande

Na noite de terça-feira (23), dois homens foram presos em flagrante após serem pegos com imagens sacras furtadas do Cemitério Santo Antônio, localizado na Vila Santa Dorotheia, em Campo Grande. O flagrante ocorreu por volta das 21h30, na Rua Treze de Maio.

Segundo o boletim de ocorrência, um Guarda Civil Metropolitano (GCM) que passava de carro pelo local avistou os dois suspeitos empurrando um carrinho de supermercado carregado com objetos incomuns. Desconfiado, o guarda acionou a equipe da GCM de plantão para averiguar a situação.

Ao chegarem, os agentes abordaram os suspeitos e, ao revistar o carrinho, encontraram uma estátua de santa de aproximadamente 1,5 metro e duas imagens de Cristo, cada uma com cerca de 40 centímetros. Questionados sobre a origem dos objetos, os homens confessaram que os furtaram do Cemitério Santo Antônio e que planejavam vender as estátuas em um ferro-velho da região.

Ainda conforme o registro policial, os dois homens foram detidos em flagrante pelo crime de furto qualificado e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado. As imagens sacras foram recuperadas e devolvidas ao cemitério.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: