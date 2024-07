Prefeitura de Dourados abre 191 vagas em concurso público com salários de até R$ 11.162,64

A Prefeitura de Dourados, município localizado a 251 quilômetros de Campo Grande, anunciou a abertura de um concurso público com 191 vagas disponíveis, oferecendo salários que variam entre R$ 1.321,28 e R$ 11.162,64. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 9 de setembro, exclusivamente por meio do site do Instituto Ibest. A taxa de participação varia de R$ 60 a R$ 120. A prova objetiva está prevista para acontecer em 20 de outubro.

As vagas são distribuídas entre diversas áreas e especialidades, incluindo:

– Administrador

– Assistente Social (6)

– Assistente Social Indígena

– Auditor em Serviço de Saúde – Contador (1)

– Auditor em Serviço de Saúde – Enfermeiro (2)

– Auditor em Serviço de Saúde – Médico (1)

– Biomédico (1)

– Cirurgião Dentista/UBS (8)

– Contador (1)

– Economista (1)

– Educador Físico (2)

– Farmacêutico/Bioquímico (5)

– Fiscal de Vigilância Sanitária – Enfermeiro (1)

– Fiscal de Vigilância Sanitária – Farmacêutico (1)

– Fiscal de Vigilância Sanitária – Médico Veterinário (1)

– Fisioterapeuta (6)

– Médicos em diversas especialidades, incluindo:

– Alergologista (1)

– Cabeça e Pescoço (1)

– Cardiologista (1)

– Cirurgião Geral (pequenas cirurgias) (1)

– Dermatologista (1)

– Endocrinologista (1)

– Endocrinologista Infantil (1)

– Gastroenterologista (1)

– Ginecologista/Obstetra (2)

– Infectologista (1)

– Nefrologista (1)

– Neurocirurgião (1)

– Neurologista (1)

– Neurologista Infantil (1)

– Oftalmologista (2)

– Ortopedista (2)

– Otorrinolaringologista (1)

– Pediatra (5)

– Pneumologista (1)

– Psiquiatra (2)

– Psiquiatra Infantil (1)

– Reumatologista (1)

– Ultrassonografista (1)

– Médico (18)

– Médico/UBS (44)

– Nutricionista (9)

– Psicólogo Indígena

– Terapeuta Ocupacional (1)

– Agente Comunitário de Saúde

– Agente de Combate às Endemias

– Técnico de Enfermagem (44)

– Técnico de Higiene Dental

– Técnico de Radiologia

– Técnico de Segurança do Trabalho

– Auxiliar de Farmácia

– Auxiliar de Odontologia/UBS (7)

– Motorista de Veículo Pesado

Para mais detalhes sobre as vagas e o processo seletivo, os interessados podem consultar o edital disponível no site do Instituto Ibest.

