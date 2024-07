Homem é morto com golpe de facão pela companheira durante bebedeira em Amambai

Na noite de terça-feira (23), Vagner Gonçalves, de 40 anos, foi morto com um golpe de facão no peito em Amambai, a cerca de 351 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita do crime é a companheira da vítima, que está foragida.

De acordo com o registro policial, testemunhas relataram que o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas no quintal da residência onde moravam, na Vila Cristina, quando a mulher, por motivos ainda desconhecidos, pegou um facão e golpeou Vagner no peito.

Após ser atingido, Vagner conseguiu sair da casa e pedir ajuda aos vizinhos, mas caiu inconsciente na rua. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Amambai, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Testemunhas relataram ainda que viram a suspeita fugindo do local com um facão na mão. A Polícia Militar realizou diligências na tentativa de encontrá-la, mas até o momento, sem sucesso.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que buscam entender a motivação do crime e localizar a suspeita.

