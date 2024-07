Até o momento, apenas PT e PSOL definiram candidato a vice nas chapas majoritárias

Até o momento, somente o PT e a federação Rede/PSOL estão com as suas chapas majoritárias completas. A deputada federal petista Camila Jara terá o deputado estadual Zeca como vice, enquanto Luso Queiroz (PSOL) terá Lya Santos (Rede) como companheira de chapa. Os demais partidos ainda buscam um nome que possa ser considerado como ideal. Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB) e Rose Modesto (União Brasil), Beto Figueiró (Novo), Ubirajara Martins (DC) e e até mesmo o professor André Luiz, do PRD ainda não definiram eu companheiro ou companheira de chapa.

A atual prefeita ainda articula para ter ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), mas já tem como Plano B, o ex-juiz federal Odilon de Oliveira, a influencer Juliana Gaioso e até mesmo tenta uma aproximação com o candidato do partido Novo, Beto Figeuró, enquanto o deputado federal estaria dividido entre duas militares e a ex-superintendente da Sudeco finaliza pesquisa qualitativa para optar entre três nomes.

Beto Pereira definiu que o vice será uma mulher, militar e filiada ao PL só não sabe ainda a patente da escolhid,a podendo ser a sub- tenente, Edilaine Alves Sampaio Mansueto, que foi candidata a deputada federal pelo PP ou a coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, que foi candidata a deputada federal, pelo PSDB.

Já Rose Modesto tem como opções, Roberto Oshiro primeiro-secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o suplente de vereador Lívio Viana Leite, o Dr. Lívio, e o vereador Alívio Villasanti, todos do União Brasil, sendo que com a confirmação do apoio do PDT, também colocou entre os cotados o presidente municipal do partido, Sérgio Murillo.

O ex-senador Delcídio Amaral, presidente Regional do PRD revelou no último sábado que nesta semana pretende anunciar a adesão de um novo pasrtido e também quem será o vice na disputa pela prefeitura da Capital. O candidato do partido, vereador André Luiz disse que o perfil do vice será de um empresário ligado ao agronegócio.

Beto Figueiró (Novo), Ubirajara Martins (DC) também correm contra o tempo e ainda tenta alianças para reforçar suas chapas e a partir da confirmação dessas alianças é que podem surgir o vice.

Por Laurano Secundo