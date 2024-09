Envolvido em roubo de veículo que fez família refém e depois fugiu levando filho do casal é preso

No sábado(21), foi preso um dos três criminosos armados que invadiram uma casa e roubaram um veículo Toyota Corolla fazendo uma família refém na cidade de Coronel Sapucaia. O crime aconteceu na madruagada da última sexta-feira(20) e gerou repercussão na cidade.

Durante as investigações, uma vítima relatou aos policiais que sua casa foi invadida por três indivíduos armados e encapuzados. Os criminosos forçaram a família a se deslocar até uma lotérica, onde tentaram, sem sucesso, abrir o cofre. Eles ainda fugiram levando o filho do casal, que foi posteriormente liberado.

Em menos de 24 horas do crime, o homem foi identificado como A.F.F, de 27 anos e preso. O veículo foi encontrado no cemitério da cidade e está sendo periciado para auxiliar na identificação dos outros envolvidos.

O crime, registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, gerou grande comoção na comunidade. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia e o TOR, (Tático Ostensivo Rodoviário). As investigações continuam para identirficar e prender os outros envolvidos.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.