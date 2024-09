UEMS ofertará 2,6 mil vagas em 68 cursos para ingresso em 2025

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) ofertará 2.637 vagas em 68 cursos de graduação para ingresso em 2025. As vagas são divididas em 50% para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar e para o Processo Seletivo Vestibular UEMS 2025, e outras 50% para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar estão disponíveis 708 vagas em 38 cursos e para o Vestibular são 641 vagas em 30 cursos. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (23).

As inscrições nos 38 cursos do processo por histórico escolar serão realizadas exclusivamente pela internet, entre as 9h desta segunda-feira e às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2025 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/permanente. O link do edital: https://www.uems.br/anexos/download/20536.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato às vagas ofertadas pela UEMS. Para efetuar a inscrição, deve-se preencher o formulário de inscrição digital, informando a maior nota da disciplina de Língua Portuguesa entre as séries cursadas do Ensino Médio, considerando os dados constantes no histórico escolar do Ensino Médio (ou curso equivalente), ou a nota equivalente a pontuação da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, considerando os dados constantes no certificado do Ensino Médio, a partir da participação no ENCCEJA ou ENEM, conforme o item 5 deste edital, emitida pelas instituições certificadoras (secretarias estaduais de Educação ou institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia).

Vestibular 2025

Assim como na opção anterior, as inscrições nos 30 cursos do Vestibular serão realizadas exclusivamente pela internet, só que em período diferente, entre as 9h desta segunda e às 23h59 do dia 6 de novembro desde ano (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org.

Lá, ficarão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os editar do vestibular. Confira o link do edital: https://www.uems.br/anexos/download/20534. O certame será executado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), sob a supervisão da Pró-Reitoria de Ensino (PROE).

O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 100. O período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição vai desta segunda até o 15 de outubro. Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 2.136, de 14 de agosto de 2000, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição para vestibular a alunos de escolas públicas, deverão proceder conforme disposto nessa lei.

A prova objetiva e a prova de redação serão realizadas em 24 de novembro, no período matutino, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Novos cursos

Dentro das opções do Vestibular UEMS 2025, as novidades são três novos cursos: Engenharia Civil (Nova Andradina), Fonoaudiologia (Campo Grande) e Terapia Ocupacional (Campo Grande). As respectivas graduações atendem demandas específicas para o Estado de Mato Grosso do Sul, consolidando a papel da UEMS na formação de profissionais em áreas estratégicas.

O curso de Engenharia Civil será ofertado na UEMS/Nova Andradina, no período noturno, com 20 vagas e duração de 5 anos. Os cursos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional ocorrerão na Unidade Santo Amaro, da UEMS/Campo Grande, no período matutino, com 16 vagas, e duração de 4 anos.

Atendendo às pautas encaminhadas pela sociedade sul-mato-grossense, a UEMS ofertou nos últimos anos cursos com oferta única em alguns municípios e alguns destes cursos foram aprovados para se tornarem de oferta permanente na Universidade, são eles: Direito (Aquidauana), Direito (Jardim) e Psicologia (Coxim).

Reserva de vagas

Para ambos os processos seletivos a ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio dos sistemas de ingresso:

I – por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e

II – por Reserva de Vagas, sendo:

a) 20% para candidatos(as) ao regime de cotas para Negros(as) (pretos(as) e pardos(as)) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s);

b) 10% para candidatos(as) ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s);

c) 10% para candidatos(as) ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos;

d) 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O início das aulas será no ano letivo de 2025, conforme Calendário Acadêmico.

Sisu

Nos editais constam a oferta de 50% das vagas, já que a outra metade será ofertada pelo Sisu. Segundo o Ministério da Educação, a previsão é que as inscrições ocorram de 22 a 25 de janeiro de 2025. Saiba mais no site.

