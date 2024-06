Jovem tem bicicleta roubada por assaltante armado com faca

Na noite da última sexta-feira (31), um jovem, de 18 anos, teve a bicicleta furtada. O caso aconteceu na região do bairro Coronel Antonino, a vítima foi derrubada do veículo com uma chave de braço.

De Acordo informações do boletim de ocorrência mostram que o jovem pedalava no Bairro quando, no cruzamento, acabou subindo na calçada. Quando foi descer pela rampa, o ladrão apareceu, deu uma chave de braço nele e, com a outra mão, colocou uma faca no pescoço do jovem, dizendo “perdeu, perdeu. Não tenta nada e passa o celular”.

Com medo, a vítima entregou o celular. O autor montou na bicicleta e fugiu sentido Jardim Presidente. A vítima lembra que o ladrão estava encapuzado, e não notou se cicatrizes ou tatuagens que pudessem auxiliar na identificação dele.

O caso foi registrado como “roubo” na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Ninguém foi preso.

