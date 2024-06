Polícia busca autor de furto e acaba prendendo dois por tráfico de drogas em Ponta Porã

Por volta das 17h30min, desta sexta-feira, 31/05, a Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Ponta Porã-MS, em conjunto com a Polícia Militar, realizou uma operação na Rua Honorópolis, próximo ao córrego, após identificar o autor de um furto praticado no mesmo dia. Durante a ação, dois indivíduos foram avistados e, ao perceberem a presença policial, fugiram para uma residência próxima, sendo rapidamente abordados.

Durante a busca, os policiais encontraram 36 trouxinhas de cocaína que somaram 121g. Além disso, um dos homens usava tornozeleira eletrônica, o que chamou a atenção da equipe.

No interior da residência, foram descobertas mais drogas, incluindo 67 tabletes que pesaram 60kg e 8 embalagens de skunk, que pesou 5kg e um tablete de pasta base pesando 0,9kg. Além dos entorpecentes, foram apreendidos equipamentos para pesagem, embalagem, celulares, e dinheiro.

Os autores, identificados como M.A.L.P. (34) e F.M.L. (46), ambos com diversas passagens políciais, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com informações da Depac.

