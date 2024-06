Borussia Dortmund x Real Madrid disputam a final da Champions League

Na tarde deste sábado (01), Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam pela final da liga dos campeões 2023/2024.O time alemão retorna a Wembley com a intenção de superar a dor do vice-campeonato de 2013, mas a missão não será fácil. Do outro lado, o maior vencedor da história do torneio chega à final querendo conquistar a taça pela primeira vez no palco mais famoso da Inglaterra.

O jogo acontece as 16h ( horário de Brasília). Confira a provável escalação dos times para essa grande final.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Emre Can e Sabitzer; Sancho, Brandt (Nmecha) e Adeyemi; Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.