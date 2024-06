Vai pegar estrada no domingo ? Caminhões terão restrições nas rodovias federais de MS

Neste domingo (02), os motoristas de caminhão que forem passar pelas rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul, devem ficar atentos, devido a operação Corpus Christi, realizada pela PRF (Polícia rodoviária federal).

As restrições tiveram início na última quarta-feira (30), elas são válidas para veículos ou combinação de veículos que tenham ou não AET ( autorização especial de trânsito ) ou AE ( autorização específica), cujo o peso e dimensões ultrapassem os seguintes limites:

2,6m de largura;

4,4m de altura;

19,8m de comprimento;

58,5 toneladas de PBTC.

Os seguintes veículos entram nessas restrições: veículos bitrem, rodotrem e tritrem, entre outros. Quem desobedecer essa ordem comete uma infração média, conforme previsto no artigo 187 da Lei nº 9.503/1997, do (CTB) Código de Trânsito Brasileiro. A pena para esse tipo de infração é multa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: