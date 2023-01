Jovem suspeito de ter furtado mangueira é morto a tiros pela PM

Genilson da Silva Moraes, de 23 anos, foi morto durante confronto com a Polícia Militar no Núcleo Jatobá, no município de Sidrolândia, 64 km de Campo Grande. O incidente ocorreu no final da tarde da última terça-feira (17).

Conforme apuração do jornal Região News, o jovem era suspeito de ter roubado uma mangueira. Após uma denúncia, os agentes da PM (Polícia Militar) foram atender a ocorrência, no Jatobá.

No local, o rapaz foi detido e algemado pelos policiais que o conduziram para a 1° DP de Sidrolândia (Delegacia de Polícia). Entretanto, segundo informações do jornal local, o rapaz tentou fugir, foi quando acabou atingido por um disparo de arma de fogo feito por um dos policiais.

O jovem chegou a ser encaminhado pela própria equipe policial para o Hospital Elmiria Silvério Barbosa, mas não resistiu e veio a óbito.

Genilson era usuário de droga e tinha passagens por roubo. No último dia 14 de dezembro, ele foi preso em flagrante pelo furto de uma motocicleta, mas recebeu liberdade no dia seguinte.

O jornal O Estado entrou em contato com o comando da 8ª Companhia Independente da PM para apresentar a versão da corporação sobre os fatos, entretanto não houve resposta até o momento.

Com informações do jornal Região News

