“Comerário” será no estádio das Moreninhas, confirma dirigentes

O maior clássico de Mato Grosso do Sul, “Comerário” será no estádio, Jacques da Luz, no bairro das Moreninhas, região sul de Campo Grande. A notícia foi confirmada pelos presidentes do Comercial, Cláudio Barbosa e do presidente do Operário, Cel. Nelson Antonio da Silva, durante a cerimônia de abertura do Estadual de 2023.

“Hoje o Morenão está sem condições de jogo. A reforma está em fase inicial e fomos na semana passada visualizar as condições do estádio e deparamos que a empreiteira está ainda reformando os vestiário e os banheiros. Questionamos, e eles juraram para gente que tudo estará pronto lá pelo dia 22 ou 23 deste mês. Não temos mais tempo, precisamos procurar um lugar para acomodar a nossa torcida”, relatou o presidente do Operário ao Portal O estado Online.

A escolha do estádio das Moreninhas é pela falta de opção em Campo Grande, mas o Coronel Nelson foi sucinto em dizer qual é o maior problema do acanhado estádio, localizado atrás do complexo esportivo das Moreninhas. “O problema dos Moreninhas é o gramado. Não adianta contratar jogadores de qualidade de colocar para jogar lá. Como o campo é duro, não tem drenagem, a bola fica viva e difícil de controle. A federação foi lá, ajudou na reforma e o estádio está pronto para receber o Operário.

Finalizando a entrevista, o Coronel Nelson soltou que o “Moreninhas é a nossa realidade de momento”.

Durante a cerimônia de abertura do campeonato, na última segunda-feira (16), o presidente do Comercial também confirmou que o estádio das Moreninhas será a casa do Comercial no Estadual deste ano. “Queríamos jogar no Morenão, mas não tivemos escolha. Por isso, já iniciei o ano afirmando que o Moreninhas é o estádio do Comercial no campeonato estadual. É a nossa casa”, comentou Cláudio Barbosa.

O maior dérbi de Mato Grosso do Sul acontece no dia 29 de janeiro. O mandante da partida será o Comercial.

O estádio Jacques da Luz, fica atrás do Complexo Poliesportivo das Moreninhas. O acanhado estádio, com capacidade de 4.500 pessoas, fica na Rua Barreiras, s/n, na Vila Moreninhas 2, região sul da Capital.

