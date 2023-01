Professor é encontrado morto a tiros na própria residência

Luciano Soares, professor da rede municipal, foi encontrado sem vida em um cômodo de sua residência, na noite da última terça-feira (17), no Jardim Indaiá II, em Nova Alvorada do Sul, município localizado a 110 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Alvorada Informa, o homem foi alvejado por três disparos de arma de fogo e veio a óbito na própria residência. As informações são de que o irmão da vítima havia tentado entrar em contato, mas não teve êxito.

Preocupado com a falta de resposta do irmão, ele decidiu procurá-lo em sua residência. No local, ele encontrou o irmão sem vida no chão da sala, ao lado de muito sangue. Ele logo acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A Perícia também compareceu ao local e constatou que a vítima havia morrido há algum tempo. Informações colhidas no local pelas autoridades apontam que Luciano foi alvejado por três disparos de arma de fogo e teve morte instantânea.

O corpo passou por perícia e, posteriormente, foi levado pela equipe da Pax Primavera para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul divulgou nota de pesar pela morte do educador. “A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul lamenta o falecimento do Professor Luciano Soares. Com certeza uma grande perda, a Administração Municipal se solidariza com a Família enlutada”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nova Alvorada Do Sul (@prefeituranovaalvoradadosul)

Com informações do jornal Alvorada Informa

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: