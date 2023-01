Com casos em alta, confira onde se vacinar contra Covid-19 em Campo Grande

Para quem ainda não completou o esquema vacinal contra Covid-19, a vacinação segue disponível em mais de 50 unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, distribuídas pelas sete regiões urbanas de Campo Grande.

A primeira dose da vacina está disponível para toda a população, incluindo crianças de seis meses a dois anos sem comorbidades. Para crianças entre seis meses a dois anos o imunizante aplicado é Pfizer Baby.

Para os demais públicos a vacina contra Covid segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha comorbidades graves, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 18 anos ou mais.

Dados da Covid-19 em MS

Nos últimos sete dias o Estado contabilizou 1.873 infecções e 20 novos óbitos pela doença, maior número de mortes registrado em 10 semanas. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados ontem (17).

Dentre os município com maior incidência de casos nos últimos setes dias, Campo Grande lidera com 163 novos casos, em seguida aparece Dourados (133), Chapadão do Sul (122), Aparecida do Taboado (121) e Três Lagoas (82). As vítimas tinham entre 43 a 92 anos, e a maioria possuía comorbidades

Se comparado a semana epidemiológica anterior, de 03 a 10 de janeiro, o número de casos teve uma desaceleração de 35%, visto que as infecções caíram de 1.873 para 2.887. Contudo, as mortes subiram de 20 para 25 em sete dias, o que corresponde a uma alta de 25%.

Confira os locais de vacinação:

