Carro com placas do Paraguai é destruído por incêndio em Ponta Porã

Um veículo com placas do Paraguai foi totalmente destruído por um incêndio na madrugada deste sábado (8), na Vila Áurea, em Ponta Porã, cidade localizada a 313 quilômetros de Campo Grande. Um homem que dormia dentro do carro no momento em que o fogo começou conseguiu escapar ileso.

Segundo informações da imprensa local, o carro estava estacionado em frente a um bar na Rua Pedro Ângelo da Rosa quando as chamas começaram. O homem dormia no interior do veículo e, ao perceber o incêndio, conseguiu sair a tempo. Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente se dirigiu ao local.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram o veículo já tomado pelas chamas. Apesar dos esforços para controlar o fogo, o carro foi completamente destruído. A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar na ocorrência e investigar as causas do incêndio, que ainda estão sendo apuradas.

O caso chamou a atenção de moradores da região, que ficaram assustados com a intensidade do fogo. Apesar do susto, felizmente, ninguém ficou ferido. As circunstâncias do incêndio permanecem sob investigação, e não se descarta nenhuma hipótese, incluindo falha mecânica ou possível ação criminosa.

