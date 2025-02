Homem é espancado até a morte por grupo de jovens na Capital

No ínicio da manhã deste sábado (8), um homem, ainda não identificado, foi brutalmente espancado até a morte por um grupo de jovens em Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 5h30, no bairro Danúbio Azul.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi abordada e agredida violentamente, porém, a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu um suspeito. A Perícia Técnica e a Polícia Civil também estiveram no local para realizar os procedimentos investigativos.

O caso segue sob investigação, e mais detalhes devem ser divulgados conforme o andamento das apurações.

