Jovem morre em acidente na BR-376 após participar de campeonato de vôlei em Glória de Dourados

Um grave acidente ocorrido na noite desse domingo (3) na BR-376, em Ivinhema, a 291 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Victor Augusto Tokunaga da Silva, de 19 anos. O jovem, que havia comemorado seu aniversário recentemente, no dia 24 de julho, estava em um Fiat Toro que colidiu com uma carreta carregada de soja por volta das 19h40.

Victor retornava de Glória de Dourados, onde participou de uma competição de voleibol ao lado de amigos. No veículo, além dele, estavam outras três pessoas. O jovem viajava no banco dianteiro e morreu no local devido à gravidade dos ferimentos.

Outros ocupantes do carro também se feriram. Um passageiro de 35 anos foi socorrido com suspeita de traumatismo cranioencefálico e levado inicialmente ao Hospital Municipal de Ivinhema. Em seguida, devido à gravidade, foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados. Já o motorista e um adolescente de 16 anos sofreram ferimentos leves e estão fora de perigo.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Victor Tokunaga era bastante conhecido em Ivinhema. Nas redes sociais, amigos, colegas e professores expressaram profundo pesar pela perda. O jovem cursava Fisioterapia e, pelas publicações, demonstrava paixão pela área da saúde e entusiasmo com o futuro profissional.

O acidente abalou a comunidade local, que se mobiliza agora em homenagens ao jovem e apoio à família.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais