Mulher é esfaqueada pelo companheiro e foge com filha de 3 anos para pedir socorro em oficina, em Dourados

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na tarde do último sábado (2) no bairro Vival dos Ipês, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Esfaqueada no abdômen pelo companheiro dentro da própria casa, ela conseguiu fugir com a filha de apenas 3 anos nos braços e buscou ajuda em uma oficina mecânica próxima.

De acordo com informações da Polícia Militar, um vizinho ouviu gritos vindos da residência da vítima e, momentos depois, ela apareceu ferida, com um corte profundo abaixo das costelas, pedindo socorro. A mulher relatou que o autor do ataque foi seu próprio companheiro.

Agressor preso

O suspeito foi preso em flagrante pela PM enquanto tentava se esconder nas imediações. A faca utilizada no crime não foi localizada, mas o homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O caso foi registrado como violência doméstica e segue sob investigação da Polícia Civil.

Atendimento de urgência

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada em estado grave ao Hospital da Vida. Já a filha do casal foi entregue a um familiar, que ficará responsável por cuidar da criança durante a recuperação da mãe.

O caso chama atenção para a gravidade da violência doméstica e acontece justamente no início do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher.

