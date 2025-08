Menina de 8 anos morre após ser picada por escorpião em Chapadão do Sul

A pequena Valentina Macedo, de apenas 8 anos, não resistiu e morreu após uma picada de escorpião nesse domingo (3). A menina estava internada no Hospital Regional de Campo Grande.

O episódio aconteceu na casa dela, na Rua Maranhão, em Chapadão do Sul. Segundo o site local Jovem Sul News, a criança estava brincando com a irmã, quando reclamou que foi picada por algum bicho.

A família, ao verificar do que se tratava, notou que a picada seria de um escorpião e, rapidamente, levaram a criança para o Hospital Municipal da cidade.

O estado de saúde era considerado grave no momento da internação e em Campo Grande, Valentina precisou ser entubada, ficando internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu.

O corpo foi transladado de volta para Chapadão do Sul, onde o sepultamento aconteceu.

