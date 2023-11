Jovem filma momento que é atingida por tiro disparado pelo namorado

Uma jovem de 23 anos filmou o momento quando foi atingida por um tiro disparado pelo namorado. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado em Jataí, interior de Goiás.

Ielly Gabrielle estava com o celular, filmando o namorado segurando uma arma, em tom descontraído. De repente, porém, o homem apontou a arma e atirou contra a mulher, que cai. Nesse momento, a gravação foi encerrada.

A polícia foi acionada e, quando chegou, encontrou o namorado da jovem. Ele afirmou que o casal tinha sido abordado por uma moto ocupada por dois indivíduos e que o garupa disparou. Os agentes desconfiaram da versão apresentada e mexeu no celular da vítima, encontrando a filmagem.

A jovem foi levada ao hospital, mas chegou no centro médico sem vida. O atirador foi preso em flagrante por homicídio qualificado.

Com informações do SBT News.

