Mulher fica desacordada após ser agredida a socos na cabeça pelo marido

Uma mulher de 20 anos foi agredida com socos na cabeça pelo marido na noite de ontem (05), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima ficou desacordada, mas acordou e correu pedindo ajuda. O autor foi preso no local.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem relatou aos policiais que estava em sua residência no bairro Parque das Nações II, quando foi agredida com socos na cabeça. A vítima perdeu a consciência e caiu no chão, mas logo após conseguiu se levantar e saiu da casa pedindo ajuda para sua mãe.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram deter o agressor. Ele foi encaminhado a delegacia.A jovem também compareceu na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), mas recusou representar criminalmente contra o marido.

