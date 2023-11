Estudante de medicina é preso com meia tonelada de maconha na MS-164

Um estudante de medicina, de 44 anos, foi preso pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), transportando meia tonelada de maconha em um Fiat Siena, na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os entorpecentes apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$1,2 milhão.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, na zona rural do município, quando os policiais deram ordem de parada a um comboio formado por três veículos, que seguiam em alta velocidade. Os condutores não obedeceram e tentaram fugir.

Durante o acompanhamento tático, o primeiro veículo a ser alcançado foi um Renault Scenic, conduzido por um homem de 18 anos de idade, que seguia como batedor. Em seguida, outros dois veículos retornaram pela rodovia em direção ao Paraguai.

O terceiro veículo, um Fiat Siena foi alcançado, quando o estudante de medicina de uma Universidade do Paraguai, perdeu o controle de direção e saiu da pista, sendo detido em seguida. Já o motorista do terceiro veículo, um VW Gol, abandonou o carro e fugiu em meio a uma mata. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.

No Siena, os policiais localizaram 584 quilos de maconha. Questionado, o autor disse que pegou o veículo em Ponta Porã e levaria até Campo Grande, onde receberia sete mil reais pelo transporte.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

