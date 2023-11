União ABC perde em casa para o São Gabriel e se complica na série B

Na tarde de ontem (05), o São Gabriel surpreendeu e venceu o União ABC por 2 a 1, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Com o resultado, o time do interior chega a seis pontos e iguala com a Portuguesa na segunda colocação da tabela. Já a equipe da Capital, não pontuou na competição.

Quem abriu o placar foi o São Gabriel, aos 36 minutos do primeiro tempo, com Gustavo Corona. O União/ ABC reagiu e aos 43 minutos da etapa inicial, quando Léo Crispim resvalou na bola e um chute de longa distancia, e matou o goleiro do São Gabriel. 1 a 1.

O gol da vitória do time do interior foi em uma cobrança de pênalti no início da etapa final. Aos 3 minutos, novamente Gustavo Corona converte e coloca o São Gabriel vivo em busca do sonho de chegar na elite do futebol sul-mato-grossense.

Disputa

O campeonato estadual Série B, conta com sete clubes jogando entre si em turno único. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais da competição. Os finalistas garantem o acesso à primeira divisão do estadual para 2024

CLASSIFICAÇÃO

Corumbaense, 7 pontos;

Portuguesa, 6 pontos;

Náutico, 6 pontos;

São Gabriel, 6 pontos

Águia Negra, 5 pontos;

Misto, 2 pontos;

União ABC, sem pontos.

