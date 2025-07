Jovem encontrado morto em ciclovia da Capital é identificado e perícia contabiliza 14 tiros no corpo

A Polícia Civil identificou como Luiz Eduardo Zorrilha Magalhães, de 19 anos, o jovem encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25) em uma ciclovia da Avenida Lúdio Martins Coelho, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, a morte foi uma execução. O delegado Felipe Alvarez Madeira, que acompanha o caso e afirmou se tratar de um homicídio “claramente caracterizado como execução”.

O corpo do jovem foi encontrado por um militar do Exército que passava de bicicleta pelo local. Luiz Eduardo estava com capacete na cabeça, o que, inicialmente, levantou suspeita de acidente. No entanto, ao se aproximar, o militar percebeu que ele já estava sem vida e acionou a polícia.

A perícia contabilizou 14 disparos de arma de fogo, a maioria na região do tórax e nos braços, o que pode indicar que a vítima tentou se defender. Três cápsulas de munição calibre 9 mm foram encontradas na cena do crime, e há indícios de que o assassinato tenha ocorrido no próprio local onde o corpo foi achado.

Apesar de estar com capacete, a motocicleta de Luiz Eduardo não foi localizada, o que levanta a possibilidade de que tenha sido levada após o crime.

O delegado Felipe Madeira também informou que investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) foram acionados para apurar se a vítima tinha envolvimento com alguma organização criminosa.

O corpo foi recolhido por uma funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde será submetido a exames necroscópicos. A liberação para a família deve ocorrer após os procedimentos legais.

A ciclovia onde o crime ocorreu permanece interditada durante os trabalhos das autoridades. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

